​Евро начал дешеветь

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Отсутствие договоренности между Грецией и кредиторами по вопросу выхода страны из кризиса стало причиной резкого падения курса евро на мировом рынке.

Как сообщает Report, в ходе встречи с европейскими министрами финансов 27 июня Греция не смогла достигнуть соглашения, в результате чего на азиатских валютных рынках евро ослабел по отношению к доллару США на 1,5% - с отметки 1,1164 USD/EUR до 1,10 USD/EUR.

Греческий Совет по финансовой стабильности, проанализировав решение об отсутствии компромисса на сегодня, рекомендовал 29 июня закрыть Афинскую фондовую биржу и греческие банки.

Отметим, что завтра, 30 июня, Греция должна выплатить МВФ задолженность в размере 1,6 млрд. евро, в случае невыплаты страна будет объявлена дефолтом. Если не будет получен новый кредит, это увеличит вероятность выхода Греции из Еврозоны. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас посчитал неприемлемыми условия для получения нового кредита и заявил, что этот вопрос будет поставлен на референдуме 5 июля.

С этого дня в Греции предусматривается лимит в 60 евро на снятие наличных денег с банкоматов. Этот лимит не будет распространяться на карты зарубежных банков. Сумма перевода за рубеж также не будет превышать 60 евро в сутки. Данные решения должны подтвердить глава государства и правительство.

Соседняя Македония уже решила вывести свои средства из греческих банков. После решения премьер-министра Ципраса о проведении референдума только 27 июня отток наличных средств из местных банков составил 500-600 млн. евро. По мнению главы Минфина Германии Вольфганга Шойбле, Греции не удастся 30 июня избежать дефолта. Добавим, что задолженность Греции перед Европейским фондом финансовой стабильности составляет 131 млрд. евро.

Аналитическая группа Report отмечает, что падение стоимости евро повлияло и на азербайджанский рынок. Так, сегодня официальный курс доллара США подорожал до 1,0491 AZN/USD, евро упал до 1,1558 AZN/EUR, в то время как 26 июня курс был равен соответственно 1,0482 AZN/USD и 1,1755 AZN/EUR. Несмотря на это, Report прогнозирует в скором времени достижение соглашения между МВФ и Грецией.