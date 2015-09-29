​Евро на мировом рынке подорожало

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,92% % и составил 16 001,89 пунктов, индекс S&P 500 - на 2,57% - до 1 881,77 пунктов, Nasdaq - на 3,04% - до 4 543,97 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 2,46% - до 5 958,86 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 2,76% - до 4 357,05 пунктов, германский DAX - на 2,12% - до 9 483,55 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,01% и составила 1 131,50 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1256 (+0,63%).