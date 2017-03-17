Евда Абрамов: Ни в одной стране мира нет такой разницы между ценами купли-продажи иностранной валюты

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Ни в одной стране мира нет такой разницы между ценами купли-продажи иностранной валюты как в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом сказал депутат Евда Абрамов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.
По его словам, в связи с этим следует предпринять необходимые меры: "У нас есть сильные финансовые работники. Необходимо вести работу по данному вопросу. Иначе дальше будет еще хуже".
Nərmin RəhimovaАвтор новости