Евда Абрамов: Ни в одной стране мира нет такой разницы между ценами купли-продажи иностранной валюты

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Ни в одной стране мира нет такой разницы между ценами купли-продажи иностранной валюты как в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Евда Абрамов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в связи с этим следует предпринять необходимые меры: "У нас есть сильные финансовые работники. Необходимо вести работу по данному вопросу. Иначе дальше будет еще хуже".