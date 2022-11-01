Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?

С 1 октября в Азербайджане внедрен новый порядок расчета страховых взносов по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). А прямое возмещение убытков будет осуществляться с завтрашнего дня.

С 1 октября в Азербайджане внедрен новый порядок расчета страховых взносов по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Рашад Ахмедов дал интервью Report в связи с указанными изменениями.

- Какие новшества произошли в обязательном страховании автомобилей?

- Как известно, расчет страховых взносов определяется Центральным банком Азербайджана в соответствии с требованиями Закона "Об обязательном страховании". С 1 октября страховые компании в Азербайджане уже перешли на порядок расчета страховых премий с учетом риска.

Если до сих пор при расчете страховых взносов учитывались только объем двигателя, тип транспортного средства, то теперь учитываются возраст лица, которое управляет транспортным средством, опыт вождения, срок эксплуатации транспортного средства, административная территория, на которой управлялось транспортное средство, и другие факторы. Взимание страховых взносов будет осуществляться по принципу справедливости. Если у вас нет инцидентов в течение года, это означает, что вы хороший водитель, и в будущем сумма страхового взноса будет меньше. Если у вас много страховых случаев, то ваши страховые выплаты увеличатся, и это справедливо.

С другой стороны, с 1 ноября будут введены новые правила, касающиеся прямого возмещения убытков. С сегодняшнего дня застрахованному лицу больше не нужно обращаться в страховую компанию лица, нанесшего ему ущерб. Теперь он может обратиться в свою страховую компанию.

- В чем основное преимущество нового подхода для граждан и страховых компаний?

- Наша главная цель в применении нового подхода - предоставление гражданам услуг более высокого качества. Если третье лицо, то есть человек, который повредил ваш автомобиль, застрахован в другой страховой компании, и вы не являетесь клиентом этой страховой компании, то вы можете обратиться в свою страховую компанию за страховым возмещением.

- В каком случае могут быть исключения?

- Если в ДТП участвуют более двух транспортных средств, в этом случае прямое возмещение убытков не производится. Расчет будет производиться по старому порядку. Если произошел инцидент, связанный с причинением вреда здоровью, в этом случае также возмещение будет производить компания, в которой застраховано причинившее ущерб транспортное средство. Выплата в размере 5000 манатов при наступлении смертного случая и выплата определенных сумм при различных травмах предусмотрены законодательством.

А в других случаях возмещение ущерба, расходы работника, связанные с проведением ремонта, расходы на запасные части и т.д. здесь могут быть разные субъективные подходы. В этом случае страховая компания сама произведет прямую оплату.

-Нужно ли обоим страховщикам приходить на место происшествия?

-Как правило, страховые компании не имеют такого обязательства, как выезд на место происшествия в связи со страховым случаем. Установление страхового случая, ущерба и лица, причинившего вред, полностью находятся в ведении Министерства внутренних дел (МВД). Оценка же производится независимыми экспертами после проведения расследования инцидента.

- Что произойдет, если страховая компания другой стороны не согласится на выплату средств?

- Согласна ли страховая компания с выплатой средств или нет, этот вопрос не касается граждан. Наша главная цель - получение гражданами страховых выплат. Бюро обязательного страхования - это союз страховых компаний, и в рамках этого союза споры между страховыми компаниями будут разрешаться с учетом положений, предусмотренных законодательством.

Этот порядок расчета до Азербайджана применялся в десятках стран мира. Опыт этих стран изучен нами, и мы стараемся не допускать их ошибок.

- Могут ли эти инновации создать конкуренцию или холодные отношения между компаниями?

- В Азербайджане около 1,4 миллиона человек управляют транспортными средствами, происходит около 70 тысяч страховых случаев в год. Необходимо сделать так, чтобы эти 70 тысяч пострадавших не сталкивались с проблемами. Если между 14 страховыми компаниями возникнут споры, это, вероятно, меньшая проблема, чем та, с которой столкнутся 70 тысяч человек. Да, мы ожидаем, что здесь возникнут различные вопросы, и уже предприняли необходимые меры по их урегулированию. Основная цель - получение гражданами страховых выплат наиболее удобным способом.