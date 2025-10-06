Еще одна НБКО в Азербайджане провела ребрендинг
- 06 октября, 2025
- 11:18
Небанковская кредитная организация (НБКО) ООО Birkart сменила название на Bir Kredit.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
ООО Birkart было создано в 2018 году. Учредителем НБКО на 100% является ОАО Kapital Bank.
Напомним, что ранее НБКО ООО ASET Maliyyə Texnologiyaları сменила свое название на Azərkredit.
