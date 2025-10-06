Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Еще одна НБКО в Азербайджане провела ребрендинг

    Финансы
    • 06 октября, 2025
    • 11:18
    Еще одна НБКО в Азербайджане провела ребрендинг

    Небанковская кредитная организация (НБКО) ООО Birkart сменила название на Bir Kredit.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    ООО Birkart было создано в 2018 году. Учредителем НБКО на 100% является ОАО Kapital Bank.

    Напомним, что ранее НБКО ООО ASET Maliyyə Texnologiyaları сменила свое название на Azərkredit.

    ребрендинг ООО Birkart Bir Kredit
    Azərbaycanda daha bir BOKT rebredinq edib

