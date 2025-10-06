Azərbaycanda daha bir BOKT rebredinq edib
Maliyyə
- 06 oktyabr, 2025
- 10:58
"Birkart" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) adını "Bir Kredit"ə dəyişib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat nairliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
"Birkart" 2018-ci ildə yaradılıb. BOKT-un təsisçisi 100 % "Kapital Bank" ASC-dir.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl "ASET Maliyyə Texnologiyaları" MMC BOKT adını "Azərkredit"ə dəyişmişdi.
