    Azərbaycanda daha bir BOKT rebredinq edib

    06 oktyabr, 2025
    Azərbaycanda daha bir BOKT rebredinq edib

    "Birkart" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) adını "Bir Kredit"ə dəyişib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat nairliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    "Birkart" 2018-ci ildə yaradılıb. BOKT-un təsisçisi 100 % "Kapital Bank" ASC-dir.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl "ASET Maliyyə Texnologiyaları" MMC BOKT adını "Azərkredit"ə dəyişmişdi.

    Еще одна НБКО в Азербайджане провела ребрендинг

