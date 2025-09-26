İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Maliyyə
    26 sentyabr, 2025
    • 17:56
    Azərbaycan BOKT-u rebrendinq edib

    "ASET Maliyyə Texnologiyaları" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) adını "Azərkredit"ə dəyişib.

    "Report" bu barədə BOKT-a istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, "Aset Maliyyə Texnologiyaları" 2017-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1,185 milyon manatdır. BOKT-un təsisçisi 100 % Elçin Bağırovdır.

