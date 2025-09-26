Azərbaycan BOKT-u rebrendinq edib
Maliyyə
- 26 sentyabr, 2025
- 17:56
"ASET Maliyyə Texnologiyaları" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) adını "Azərkredit"ə dəyişib.
"Report" bu barədə BOKT-a istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, "Aset Maliyyə Texnologiyaları" 2017-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1,185 milyon manatdır. BOKT-un təsisçisi 100 % Elçin Bağırovdır.
