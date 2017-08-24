Эр-Рияд и Пекин создадут инвестфонд на 20 млрд долларов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Китай и Саудовская Аравия планируют создать совместный инвестиционный фонд на 20 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом передает Reuters со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Министр сообщил, что все издержки и прибыль фонда планируется делить поровну между странами. Кроме того, стороны планируют заключить 11 деловых соглашений на сумму около 20 млрд долларов, однако Халид аль-Фалих не раскрыл подробностей этих соглашений.

В марте Китай и Саудовская Аравия подписали 14 договоров на сумму около 65 млрд долларов, которые касались 35 крупных проектов. Как рассказал глава МИД Китая Чжан Мин, соглашения касались сферы инвестиций, научно-технической сферы, инфраструктурных проектов, энергетической отрасли, космоса и иных отраслей.