​Эльман Рустамов назвал банки с отрицательными капиталами

Эльман Рустамов https://report.az/storage/news/21ebf5d5bac4e98ec1bc89b1def403e4/02f64f7b-2fe8-43cf-926d-096f01d55bdc_292.jpg

"Капиталы Amrah Bank и Atabank, лицензии которых были отозваны Центральным банком Азербайджана (ЦБА), а также AGBank и NBC Bank, в настоящее время находящихся под контролем администраторов, являются отрицательными".

Как передает Report, об этом в эфире телеканала REAL заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

"Согласно азербайджанскому законодательству, уставной капитал нового банка, а также совокупный капитал действующего банка не должен быть ниже 50 млн манатов. Однако у 4 вышеперечисленных банков этот показатель отрицательный, то есть у них существует нехватка капитала. Это означает, что для их нормальной деятельности требуется больше 50 млн манатов", - заявил он.