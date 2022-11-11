Эльдар Ибрагимов: В госбюджете Азербайджана увеличиваются расходы социальной направленности

Впервые в госбюджете Азербайджана на 2023 год сокращаются общие расходы на государственную службу и увеличиваются расходы социальной направленности.

Впервые в госбюджете Азербайджана на 2023 год сокращаются общие расходы на государственную службу и увеличиваются расходы социальной направленности.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Эльдар Ибрагимов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

По его словам, в следующем году впервые доходы и расходы бюджета превысят 30 млрд манатов: "Это результат успешной экономической политики, проводимой под руководством президента страны. В этом году 14 районов получают дотации из бюджета, в следующем году их число сократится до 8".