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Эльдар Ибрагимов: В госбюджете Азербайджана увеличиваются расходы социальной направленности

Эльдар Ибрагимов: В госбюджете Азербайджана увеличиваются расходы социальной направленности Впервые в госбюджете Азербайджана на 2023 год сокращаются общие расходы на государственную службу и увеличиваются расходы социальной направленности.
Финансы
11 ноября 2022 г. 12:57
Эльдар Ибрагимов: В госбюджете Азербайджана увеличиваются расходы социальной направленности

Впервые в госбюджете Азербайджана на 2023 год сокращаются общие расходы на государственную службу и увеличиваются расходы социальной направленности.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Эльдар Ибрагимов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям.

По его словам, в следующем году впервые доходы и расходы бюджета превысят 30 млрд манатов: "Это результат успешной экономической политики, проводимой под руководством президента страны. В этом году 14 районов получают дотации из бюджета, в следующем году их число сократится до 8".

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Версия на азербайджанском языке Eldar İbrahimov: “İlk dəfə dövlət xidməti xərcləri azaldılır, sosial xərclər artırılır”

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