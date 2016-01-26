Эльман Рустамов: Со следующего месяца ипотечные кредиты будут выдаваться на новых основаниях

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Со следующего месяца ипотечные кредиты будут выдаваться на новых основаниях.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

"Министерство финансов проводит работы по расширению льготной и коммерческой части ипотечных кредитов. Изучается опыт других стран по выдаче ипотечных кредитов. Наверное, в ближайшем будущем, самое позднее в следующем месяце начнется выдача ипотечных кредитов на новых основаниях", - сообщил председатель Центробанка.