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    Эльман Рустамов: Со следующего месяца ипотечные кредиты будут выдаваться на новых основаниях

    Изучается опыт других стран

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Со следующего месяца ипотечные кредиты будут выдаваться на новых основаниях.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов. 

    "Министерство финансов проводит работы по расширению льготной и коммерческой части ипотечных кредитов. Изучается опыт других стран по выдаче ипотечных кредитов. Наверное, в ближайшем будущем, самое позднее в следующем месяце начнется выдача ипотечных кредитов на новых основаниях", - сообщил председатель Центробанка. 

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