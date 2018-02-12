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    Эльман Рустамов: Резкое снижение инфляции связано с балансом на валютном рынке

    Жесткая консервативная денежная политика ЦБА также сыграла роль в сдерживании роста цен© Report/ Firi Salim

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Резкое снижение годовой инфляции в Азербайджане до 5,5% в январе связано с установлением баланса на валютном рынке страны, повышением доверия к национальной валюте, оправданными ожиданиями импортеров и производителей.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центробанка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

    По его словам, жесткая консервативная денежная политика ЦБА также сыграла роль в сдерживании роста цен.

    "После двухлетнего перерыва произошел экономический рост в стране, и по большей части это связано с ненефтяным сектором", - сказал Рустамов.

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