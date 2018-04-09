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    Эльман Рустамов: Мы не видим фундаментальных факторов для удешевления маната

    Существуют проблемы с восстановлением финансового посредничества© Report/ Firi Salim

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Мы не видим фундаментальных факторов для удешевления азербайджанского маната.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

    По его словам, курс национальной валюты стабилен более года, ожидания населения и реального сектора по изменению курса уменьшились.

    Кроме того, Э.Рустамов отметил, что размеры кредитных процентных ставок в Азербайджане определяются не только учетной ставкой: "Процентная ставка играет сигнальную роль. Мы ожидаем, что данный эффект перейдет на экономику. Существуют проблемы с восстановлением финансового посредничества. Это измеряется не только стоимостью денег. Если мы ходим снизить процентные ставки, необходимо решать проблемы в этой экосистеме". 

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