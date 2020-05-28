​Экспортно-импортные операции стран G20 обновили трехлетний минимум

В I квартале этого года экспорт стран G20 под воздействием коронавирусной пандемии снизился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,45 трлн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным, за отчетный период импорт стран G20 сократился на 6,6% и составил 3,468 трлн долларов США. Таким образом, экспортно-импортные операции стран обновили минимум за 3 года.

Отметим, что в первую тройку стран, наиболее снизивших объем экспортных операций за отчетный период, вошли Саудовская Аравия (19,9%), Россия (14,2%), Великобритания (11,8%). Наибольшее снижение импортных операций зафиксировано в Великобритании (17,1%), Франции (10,4%) и ЮАР (9,6%).