Экспортная выручка AzerGold за 3 месяца выросла почти на 24%

ЗАО AzerGold в январе-марте 2026 года экспортировало продукцию на сумму $51,8 млн, что на $9,9 млн или 23,6% больше, чем за первые 3 месяца 2025 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За первый квартал ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $862 млн.