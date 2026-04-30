"AzerGold"un ixrac gəlirləri 24 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 30 aprel, 2026
- 12:15
Bu ilin yanvar-mart aylarında "AzerGold" QSC 51,8 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.
"Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın aprel buraxılışına istinadən xəbər verir.
Bu, 2025-ci ilin 3 ayı ilə müqayisədə 9,9 milyon ABŞ dolları və ya 23,6 % çoxdur.
Ötən 3 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 11,7 % artaraq 862 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
