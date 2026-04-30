İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "AzerGold"un ixrac gəlirləri 24 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 30 aprel, 2026
    • 12:15
    AzerGoldun ixrac gəlirləri 24 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında "AzerGold" QSC 51,8 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın aprel buraxılışına istinadən xəbər verir.

    Bu, 2025-ci ilin 3 ayı ilə müqayisədə 9,9 milyon ABŞ dolları və ya 23,6 % çoxdur.

    Ötən 3 ayda Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracı əvvəlki ilin eyni dövrünə nisbətən 11,7 % artaraq 862 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    AzerGold QSC İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İxrac İcmalı Qeyri-neft-qaz sektoru
    Экспортная выручка AzerGold за 3 месяца выросла почти на 24%
    AzerGold export revenue rises nearly 24% in three months

