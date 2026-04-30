Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
- 30 aprel, 2026
- 15:05
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Ramin Məmmədov Bakı şəhərində növbəti vətəndaş qəbulu keçirib.
Bu barədə "Report"a Komitədən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, Dövlət Komitəsinin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri dinlənilib, müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.
