    • 30 aprel, 2026
    • 15:03
    Sumqayıtda 1800 abonentin qazı kəsiləcək

    Sumqayıt şəhərində 1800 abonentin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri, "Beton zavod" ərazisində diametri 76 mm olan qaz xəttində aşkar edilmiş sızmaların aradan qaldırılması məqsədilə təmir işləri aparılacaq.

    Bu səbəbdən, ərazidəki 1800 abonentin qaz təchizatı aprelin 30-da saat 16:00-dan etibarən dayandırılacaq.

    Qazın verilişi təmir işləri başa çatdıqdan sonra mərhələli şəkildə bərpa olunacaq.

    Azəriqaz İstehsalat Birliyi Sumqayıt şəhəri Qaz təchizatı

