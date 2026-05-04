Зеленский: Украина рассчитывает открыть все переговорные кластеры с ЕС в мае–июне
- 04 мая, 2026
- 17:42
Украина рассчитывает на открытие переговорных кластеров о вступлении в ЕС в течение мая-июня.
Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях по итогам встречи по итогам встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.
"Рассчитываем на открытие всех шести переговорных кластеров в течение этого и следующего месяцев. Технически Украина полностью готова", – отметил президент.
Зеленский также поблагодарил Кошту за поддержку и за личные усилия в разблокировании финансового пакета поддержки для Украины на сумму 90 млрд евро.
"Важно, чтобы средства начали поступать как можно скорее и помогли Украине подготовиться к зиме", – подчеркнул украинский президент.