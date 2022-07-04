Экспорт Турции в Азербайджан в этом году вырос более чем на 7%

Экспорт Турции в Азербайджан в этом году вырос более чем на 7%

В июне этого года стоимость экспорта Турции в Азербайджан составила 184,047 млн долларов США.

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В июне этого года стоимость экспорта Турции в Азербайджан составила 184,047 млн долларов США. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Союз экспортеров Турции. В январе-июне Азербайджан импортировал из соседних стран товаров и услуг на 1 млрд 042,399 млн долларов США. Это на 7,3% больше, чем годом ранее. В первую тройку по объему экспорта вошли Германия - 9 млрд 763 млн долларов (+14 %), США - 7 млрд 367 млн долларов (+24,8%) и Великобритания - 6 млрд 154 млн долларов (+2,5 %). За последний год стоимость экспорта соседней страны выросла на 19,4% - до 114 млрд 004,8 млн долларов США. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

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