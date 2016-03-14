​Эксперты: Фискальная точка безубыточности для стран в ОПЕК - это стоимость нефти на уровне 98,83 доллара/баррель

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Текущие ценовые условия, скорее всего, в ближайшее время радикально не изменятся, а это значит, что в этом году на покрытие фискальных дефицитов из средств этих фондов может быть потрачено около 236,5 млрд. долларов, при этом более половины этой суммы придется на страны ОПЕК. Фискальная точка безубыточности для стран, входящих в ОПЕК - это стоимость нефти на уровне 98,83 доллара за баррель.

Как передает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, с этим прогнозом выступили аналитики RBC Capital Markets.

По мнению аналитиков RBC, нефть марки Brent растет в цене уже три недели подряд, однако это не облегчит участь зависимых от сырой нефти фондов национального благосостояния. "Даже если текущий рост цен окажется устойчивым, большинству стран-производителей нефти все равно придется тяжело в 2016 году", - отметила Хельма Крофт, глава отдела стратегии по сырьевым рынкам в RBC Capital Markets.

Страны ОПЕК вынуждены сократить расходы, запустить руку в свои валютные резервы и выйти на рынки долгового финансирования. В результате их кредитные рейтинги оказались под ударом. Так, на прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody’s поставило рейтинги некоторых стран на пересмотр с возможностью понижения из-за продолжительного снижения цен на нефть. В их список в числе прочих попали Россия, Катар, Саудовская Аравия и Кувейт. В случае снижения суверенного рейтинга вырастет стоимость привлечения финансирования для этих стран, что, соответственно, еще больше осложнит их финансовое положение.

Многие нефтезависимые экономики уже давно вынуждены расходовать деньги из своих фондов благосостояния, чтобы заткнуть дыры в бюджетах. Сумма активов, находящихся в распоряжении таких фондов, - примерно 7,1 трлн. долларов - не растет, начиная с 2014 года, то есть с тех пор, как нефть начала резко дешеветь.