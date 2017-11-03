 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эксперт: Резкое снижение активов банковского сектора связано с МБА

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны причины резкого сокращения совокупных активов банковского сектора Азербайджана на 3,328 млрд манатов или 11,3%.

    По полученной Report информации, это связано с передачей внешних и внутренних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) в объеме 3 млрд манатов министерству финансов и небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

    "Если на принимать во внимание этот фактор, в действительности в банковском секторе отмечается рост", - сообщил Report источник на финансовом рынке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi