Эксперт: Резкое снижение активов банковского сектора связано с МБА

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны причины резкого сокращения совокупных активов банковского сектора Азербайджана на 3,328 млрд манатов или 11,3%.

По полученной Report информации, это связано с передачей внешних и внутренних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) в объеме 3 млрд манатов министерству финансов и небанковской кредитной организации Aqrarkredit.

"Если на принимать во внимание этот фактор, в действительности в банковском секторе отмечается рост", - сообщил Report источник на финансовом рынке.