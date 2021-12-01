Эксперт о преимуществах новых правил страхования

Возмещение ущерба автомобилю страховой компанией при страховом случае может быть выгодным для граждан.

Возмещение ущерба автомобилю страховой компанией при страховом случае может быть выгодным для граждан.

Об этом Report сообщил эксперт по страховому рынку Илькин Ибрагимов.

Он отметил, что этот вопрос был вынесен на повестку дня 5 лет назад: "Вчера представитель Центробанка заявил, что в сфере страхования будут новшества, и получившая ущерб сторона сможет требовать выплату у своей страховой компании при наступлении страхового случая. В действительности, это вопрос поднимался и ранее. Еще в 2016 году были внесены изменения в закон "Об обязательном страховании". Предположим, столкнулись два автомобиля. По прежним правилам выплату должна произвести страховая компания нанесшего ущерб лица. Теперь же страховая компания гражданина, понесшего ущерб, оценит его и произведет выплату. Затем страховая компания направит эту сумму в страховую компанию виновника аварии для компенсации. Ранее этот вопрос поднимался, но вызвал недовольство ряда компаний, утверждавших, что страховая компания потерпевшего лица может завышать сумму компенсации, будучи уверенной, что получит свои деньги. Поэтому в 2016 году вопрос был закрыт”.

Ибрагимов отметил, что необходимо урегулировать вопросы, которые касаются независимых экспертов-оценщиков: “Здесь достаточно спорных вопросов. В то же время существуют проблемы с законодательством. Например, страховые компании постоянно сотрудничают с определенными экспертами. Это может вызывать проблемы. Центральный банк теперь будет использовать метод случайной выборки. Реестр независимых экспертов контролируется Центральным банком. Насколько можно довериться этим экспертам, будет зависеть от прозрачности процессов в будущем”.

Эксперт считает, что здесь Центробанку следовало занять более жесткую позицию: "Страховые компании должны были предоставлять в открытом доступе информацию о тех, с кем сотрудничают, а ЦБА - контролировать список независимых экспертов. Однако ЦБ просто заносит экспертов в реестр и не вмешивается в дальнейшие события. Реестр должен регулярно обновляться. Те, кто не работает, должны быть исключены из него”.

По его словам, в настоящее время основной проблемой в страховом секторе является проблема оценки. Граждане жалуются, что страховые компании поручают оценку конкретным экспертам: "Они либо становятся сотрудниками компании, либо устанавливают цену, которую говорит компания. Теперь ЦБ будет обеспечивать случайный выбор экспертов и возмещение ущерба страховой компанией потерпевшего, который сможет получить больше денег. А нанесшая ущерб сторона может понести большие потери, поскольку расчет суммы может производиться без его участия".