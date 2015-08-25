Эксперт: Девальвации маната в ближайшее время не будет - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Слухи о грядущей девальвации маната не обоснованы и нацелены на создание ажиотажа вокруг этого вопроса.

Об этом Report заявил азербайджанский эксперт-экономист, бывший заместитель министра экономики Азербайджана Октай Ахвердиев, комментируя возникшую в последние дни ситуацию в бакинских пунктах обмена валют.

"По сути, ничего за последние дни не произошло, это просто ажиотаж. Пускаются различные слухи, которые вызывают не совсем нормальную реакцию и в обществе, и среди тех, кто имеет хоть какие-то сбережения", - заявил О.Ахвердиев.

Он напомнил заявление Центробанка Азербайджана о том, что никакой девальвации не ожидается и курс будет оставаться на том же уровне.

"В ближайшее время, по крайней мере, до конца года изменений не ожидается", - подчеркнул эксперт, объяснив неизменность стоимости маната регулируемостью курса.