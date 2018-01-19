Эксперт: Котировки акций продолжат расти в ближайшей перспективе

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ 2018 год станет самым важным для рынка акций за период с 2008 года. Акции могут достигнуть рекордных высот под влиянием рыночных настроений, отличающихся повышенным оптимизмом практически по всем фронтам.

Как сообщает Report, об этом говорится в макроэкономическом прогнозе Saxo Bank на первый квартал 2018 года.

Глава отдела стратегий на рынке акций Питер Гарнри отмечает, что прогноз на первый квартал учитывает устойчивую динамику котировок и оптимистичный настрой рынка и признает, что в этом квартале можно рассчитывать на хороший доход: "В связи с этим, мы полагаем, что в ближайшей перспективе котировки акций продолжат расти, но уже во второй половине первого квартала разрыв между макроэкономическими показателями и ожиданиями приведет к разочарованию и вызовет коррекцию рынка акций более чем на 7%".

В данный момент самыми рискованными рынками недвижимости являются Австралия, Лондон, Гонконг, Швеция и Норвегия. Для всех этих рынков характерны две особенности: отсутствие связи цен на жилье и доходов местного населения и присутствие перекосов в реальном секторе экономики, связанных с денежно-кредитной политикой, таких как резкий рост кредитования и/или бум в строительной отрасли.

"Несмотря на мировой финансовый кризис, цены на недвижимость в пяти областях продолжили свой рост. По данным БМР, диапазон резкого роста с 2007 года весьма широк: от 45% в Лондоне и его окрестностях до более чем 200% в Гонконге. Однако в долгосрочной перспективе наиболее рискованным является рынок Норвегии.

Практически отсутствующая инфляция в сочетании с большой задолженностью и высокой долей жилых помещений, находящихся в собственности, в экономике с таким большим кредитным плечом означает, что коррекция на рынке недвижимости приведет к цепной реакции в экономике и остановит кредитование и рост", - говорит глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.