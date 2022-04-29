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Экономика Грузии выросла на 14%

Экономика Грузии выросла на 14% Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 14,4%.
Финансы
29 апреля 2022 г. 12:09
Экономика Грузии выросла на 14%

Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 14,4%.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном управлении статистики Грузии.

Согласно информации, только в марте экономический рост составил 10,6% в годовом сравнении.

За отчетный месяц рост зафиксирован в сфере электроснабжения, газоснабжения, пара и кондиционирования, транспорта и складского хозяйства, гостиниц и ресторанов, строительства, искусства, развлечений, а также в горнодобывающей промышленности.

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Версия на английском языке Georgia sees 14% growth in economy 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan iqtisadiyyatı 14 % böyüyüb

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