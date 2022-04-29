Экономика Грузии выросла на 14%

Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 14,4%.

Реальная стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), произведенного в Грузии в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 14,4%.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном управлении статистики Грузии.

Согласно информации, только в марте экономический рост составил 10,6% в годовом сравнении.

За отчетный месяц рост зафиксирован в сфере электроснабжения, газоснабжения, пара и кондиционирования, транспорта и складского хозяйства, гостиниц и ресторанов, строительства, искусства, развлечений, а также в горнодобывающей промышленности.