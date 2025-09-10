Экономика Азербайджана за 8 месяцев выросла на 1%

Номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП), произведенный в Азербайджане за 8 месяцев текущего года, составил 83 млрд 37,8 млн манатов, увеличившись в реальном выражении на 1% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период снижение в нефтегазовом секторе экономики составило 2,1%, а ненефтегазовый сектор вырос на 2,6%.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 34,9%, торговлю транспортными средствами и их ремонт - 10,3%, сферу транспорта и складского хозяйства - 7,1%, сферу сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и строительства – 6,3%. Доля туризма и предприятий общепита составила 2,8%, сектора информации и связи - 1,8%, на прочие сектора экономики пришлось 20,7%. Доля налогов в ВВП равна 9,8%.

ВВП на душу населения в январе-августе составил 8 тыс. 111,3 манатов.