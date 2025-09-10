İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyüb

    Maliyyə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 14:40
    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyüb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 83 milyard 037,8 milyon manatlıq və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 % çox ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 2,1 % azalmış, qeyri neft-qaz sektorunda isə 2,6 % artıb.

    ÜDM istehsalının 34,9 %-i sənaye, 10,3 %-i ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,1 %-i nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 6,3 %-i kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 6,3 %-i tikinti, 2,8 %-i turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,8 %-i informasiya və rabitə sahələrinin, 20,7 %-i digər sahələrin payına düşüb, məhsula və idxala xalis vergilər ÜDM-in 9,8 %-ni təşkil edib.

    Əhalinin hər nəfərinə düşən ÜDM 8 min 111,3 manata bərabər olub.

    ÜDM nef-qaz Dövlət Statistika Komitəsi

    Son xəbərlər

    14:53

    Zakir İbrahimov "Gələcəyin mədənçisi" layihəsinin tələbə adını qazanmış iştirakçıları ilə görüşüb

    Sənaye
    14:47

    Xaricdəki diplomatik nümayəndəliyin tabeliyindəki mədəniyyət mərkəzi haqqında Əsasnamədə dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    14:46

    İsrailin müdafiə naziri: Əlimiz hər yerdə düşmənlərimizə çatacaq

    Digər ölkələr
    14:46

    Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:44
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması üçün İşçi Qrupunun yaradılmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:43

    Ağdaş, Göyçay və Mingəçevirdə quraqlıq ciddi problemlər yaradır

    İnfrastruktur
    14:42

    ADSEA-nın səlahiyyətləri artırılıb

    İqtisadiyyat
    14:40

    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 % böyüyüb

    Maliyyə
    14:37

    "Sərhədçi" heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti