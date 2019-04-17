​Экономика Азербайджана увеличилась на 3%

В январе-марте в Азербайджана произведено ВВП на 18 111,7 млн манатов или на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство ВВП на душу населения составило 1 835,1 маната.

За этот период 46% ВВП произведено в сфере промышленности, 10,2% - торговли, ремонта транспортных средств, 6,6% - транспорта и складского хозяйства, 5,5% - строительства, 2,8% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,6% - размещения туристов и общественного питания, 1,7% - информации и услуг связи, 16,4% - прочих секторах. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 8,2% ВВП.