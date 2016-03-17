Экономика Азербайджана сократилась на 3,2%

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль 2016 года в Азербайджане объем произведенного предприятиями, организациями и физическими лицами ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 3,2% и составил 7 888,7 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, снижение ВВП связано, в основном, с сокращением производства товаров и услуг в строительном и транспортном секторах.

По информации, 38,1% ВВП произведено в сфере промышленности, 13,0% - торговли, ремонта транспортных средств, 8,7% - строительства, 7,2% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - размещения туристов и общественного питания, 3,1% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 2,1% - информации и услуг связи, 13,6% - других услуг.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 10,6% ВВП. Объем ВВП на душу населения составил 822,3 манатов.