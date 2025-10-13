Экономика Азербайджана выросла более чем на 1%

Объем произведенного в Азербайджане в январе-сентябре этого года ВВП составил 95 млрд 229,2 млн манатов, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики сократилась на 1,9%, а в ненефтегазовом секторе увеличилась на 2,9%.

В структуре производства ВВП 34,2% пришлось на промышленность, 10,5% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 6,8% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 6,6% - на строительство, 2,8% - на размещение туристов и общественное питание, 1,8% - на информацию и связь, 20,7% - на другие сферы, а чистые налоги на продукты и импорт составили 9,6% ВВП.

За 9 месяцев стоимость ВВП на душу населения составила 9 300 манатов.