    Экономика Азербайджана выросла более чем на 1%

    Финансы
    • 13 октября, 2025
    • 12:23
    Экономика Азербайджана выросла более чем на 1%

    Объем произведенного в Азербайджане в январе-сентябре этого года ВВП составил 95 млрд 229,2 млн манатов, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    За последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики сократилась на 1,9%, а в ненефтегазовом секторе увеличилась на 2,9%.

    В структуре производства ВВП 34,2% пришлось на промышленность, 10,5% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 6,8% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 6,6% - на строительство, 2,8% - на размещение туристов и общественное питание, 1,8% - на информацию и связь, 20,7% - на другие сферы, а чистые налоги на продукты и импорт составили 9,6% ВВП.

    За 9 месяцев стоимость ВВП на душу населения составила 9 300 манатов.

    ВВП экономика
    Azərbaycan iqtisadiyyatı 1 %-dən çox böyüyüb
    Azerbaijan's economy grows over 1%

