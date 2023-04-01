Экономический рост в Азербайджане может значительно превысить прогнозы Fitch

Экономический рост в Азербайджане значительно превышает прогнозы международного рейтингового Fitch Ratings и это обусловлено темпами развития ненефтегазового сектора.

Экономический рост в Азербайджане значительно превышает прогнозы международного рейтингового Fitch Ratings и это обусловлено темпами развития ненефтегазового сектора.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на Гульнару Хайдаршину, заместителя начальника отдела исследований Газпромбанка, главного экономиста по странам СНГ.

"Благодаря фискальному стимулированию, благоприятным ценам на углеводороды и увеличению поставок по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) экономический рост Азербайджана в 2022 году достиг 4,6%, несмотря на эффект высокой базы в 2021 году (5,6%). Таким образом, экономический рост превысил прогноз Fitch на 0,3 процентных пункта в 2022 году. В течение этого и следующего года агентство ожидает замедление роста до 2,1%, тогда как мы прогнозируем более значительный рост в среднем на 4%", - считает Г.Хайдаршина.

По ее словам, в 2022 году экономический рост Азербайджана был обеспечен в основном за счет ненефтегазового сектора, где рост был почти двузначным и составил 9,1% в годовом исчислении.

"Мы полагаем, что последнее было обусловлено отсутствием новых карантинных ограничений, притока туристов и фискального стимулирования (в настоящее время бюджет играет ведущую роль в стимулировании экономики). Благодаря развитию ненефтегазового сектора его доля в ВВП достигнет самого высокого уровня в новейшей истории Азербайджана. По нашим оценкам, благодаря новым проектам в Карабахе и возросшему логистическому значению Азербайджана в евразийском регионе при сохранении нынешних темпов развития ненефтегазового сектора доля последнего в ВВП приблизится к 70% в 2024 году. Это будет самый высокий уровень в новейшей истории страны", - подчеркнула она.

Экономист банка считает, что приток денежных переводов является еще одним фактором, способствующим диверсификации экономики Азербайджана. Растущий потребительский спрос, по ее словам, стимулирует рост розничной торговли и услуг – секторов, которые также

относятся к ненефтегазовому кластеру. По данным Центробанка, входящие денежные переводы физических лиц в Азербайджан в 2022 году достигли 3,6 млрд долларов США, увеличившись в 3,2 раза в годовом исчислении.

Напомним, что правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост ВВП на уровне 2,7%, в 2024 году – 4,1%.