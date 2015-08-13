​Экономический рост в Азербайджане достиг 5,6%

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года в Азербайджане объем произведенного ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,6% и составил 32,1 млрд. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за этот период валовой продукт в ненефтяном секторе экономики вырос на 9,0%, в нефтегазовом секторе - на 1,0%, удельный вес ненефтяного сектора в ВВП вырос с 57,5% в прошлом году до 68%.

По информации, за этот период 35,0% ВВП произведено в сфере промышленности, 13,6% - строительства, 6,0% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного промысла, 37,3% - в сферах услуг. Чистые налоги на продукцию и импорт составили 8,1% ВВП.