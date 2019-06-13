Европейский инвестиционный банк назвал направления расширения деятельности в Азербайджане

"Мы являемся крупнейшим инвестиционным банком в мире. До сих пор мы вложили 64 млрд евро инвестиций, половина из которых приходится на частный сектор".

Как сообщает Report, об этом на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку заявил заместитель председателя корпоративного подразделения Европейского инвестиционного банка (EIB) Жан-Жак Сулакру.

Жан-Жак Сулакру признал, что практически не осуществляет деятельность в Азербайджане: "Сейчас мы заинтересованы в расширении нашей деятельности в двух ключевых областях. Первое, это финансовый сектор, второе – поддержка развития малого и среднего бизнеса".

Согласно условиям EIB, компании, желающие получить финансовую поддержку, должны работать не менее 12 лет и покрывать 50% стоимости предлагаемого проекта (при условии не меньше 15 млн долларов). Исключение составляют энергетические проекты, 75% стоимости которых готов оплатить банк.

Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 1,5 млрд евро на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), построенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу.