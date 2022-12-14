О нас

ЕЦБ намерен сократить покупку облигаций в 2023 году на 300 млрд евро

ЕЦБ намерен сократить покупку облигаций в 2023 году на 300 млрд евро Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует сократить в 2023 году покупку суверенных облигаций на 300 млрд евро с целью сдерживания инфляции.
Финансы
14 декабря 2022 г. 13:26
ЕЦБ намерен сократить покупку облигаций в 2023 году на 300 млрд евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует сократить в 2023 году покупку суверенных облигаций на 300 млрд евро с целью сдерживания инфляции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The Financial Times.

По данным издания, в четверг ЕЦБ представит планы по сокращению портфеля облигаций в размере 5 трлн евро и повышению базовых процентных ставок как минимум на 0,5 п. п., что "возложит большее бремя на частных инвесторов". Это происходит в условиях, когда страны еврозоны рассчитывают выпустить больше долговых обязательств, чтобы обеспечить защиту домохозяйств и предприятий от воздействия высоких цен на энергоносители.

Согласно информации швейцарской финансовой компании Pictet, ожидается, что в 2023 году сумма госдолга стран еврозоны увеличится с 1,1 трлн до 1,3 трлн евро.

"При слабых перспективах [экономического] роста, высоких [значениях] долга, а также растущих процентных ставках мы можем стать свидетелями очередного испытания европейской солидарности", - приводит газета слова главного экономиста германской страховой компании Allianz Людовика Субрана.

По оценкам европейского статистического агентства Евростат, годовая инфляция в еврозоне замедлилась с 10,6% в октябре до 10% по итогам ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ECB eyes reducing buying bonds in 2023 by 300B euros

Самое важное

Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
14 декабря 2022 г. 11:03
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
14 декабря 2022 г. 10:25
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
14 декабря 2022 г. 10:08
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
13 декабря 2022 г. 16:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
13 декабря 2022 г. 12:41
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
Глава Евросовета заявил, что в центре внимания саммита ЕС будет Украина
13 декабря 2022 г. 02:50
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
В Турции обнаружили месторождение нефти с запасами в 150 млн баррелей
12 декабря 2022 г. 21:58
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели
12 декабря 2022 г. 17:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi