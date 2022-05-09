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ЕЦБ: Европа не столкнется со стагфляцией вроде той, что была в 1970-х годах

ЕЦБ: Европа не столкнется со стагфляцией вроде той, что была в 1970-х годах Глава Банка Финляндии, член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен даже на фоне стремительного роста цен на энергоносители полагает, что Европа вряд ли столкнется со стагфляцией наподобие той, что наблюдалась в 1970-х годах.
Финансы
9 мая 2022 г. 13:09
ЕЦБ: Европа не столкнется со стагфляцией вроде той, что была в 1970-х годах

Глава Банка Финляндии, член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Олли Рен даже на фоне стремительного роста цен на энергоносители полагает, что Европа вряд ли столкнется со стагфляцией наподобие той, что наблюдалась в 1970-х годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью немецкой газете Die Welt.

"Мы уже находимся в очень сложной ситуации", - отметил Рен. При этом он добавил, что долгосрочные последствия кризиса, вызванного пандемией, а также нынешние события в Украине оказывают негативное влияние на европейскую экономику. Цены на энергоносители, по словам экономиста, уже высокие, другое сырье также теперь будет дорожать.

"Экономическая среда уже очень сложная, и мы должны принимать решения в этой очень сложной среде. У нас есть выбор между чумой и холерой", - подытожил Рен. Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо предотвратить укрепление инфляционных ожиданий. "Вот почему важно, чтобы мы отправили соответствующий сигнал. Необходимо повысить ключевую процентную ставку в третьем квартале, вероятно в июле", - заключил он, заверив, что ЕЦБ продолжит нормализацию денежно-кредитной политики при условии, что события на Украине не "отбросят европейскую экономику".

14 апреля Европейский центробанк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%. В ЕЦБ тогда подчеркнули, что конфликт между Россией и Украиной влияет на экономику в Европе и за ее пределами. В частности, сбои в торговле приводят к нехватке материалов, а рост цен на энергоносители и сырьевые товары снижает спрос и сдерживает производство, отметили там. Инфляционное давление усилилось во многих секторах, сообщил ЕЦБ.

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Версия на английском языке ECB: Europe won't face stagflation similar to that of 1970s

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