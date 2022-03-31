ЕБРР значительно улучшил прогноз роста экономики Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз экономического роста в Азербайджане в 2022 году.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз экономического роста в Азербайджане в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на мартовский отчет ЕБРР "Перспективы региональной экономики", в этом году темпы роста ВВП страны ожидаются на уровне 5%. Этот показатель превышает предыдущий (ноябрьский) прогноз на 1,8 процентных пункта.

В 2023 году рост ВВП Азербайджана прогнозируется на уровне 2,5%.

ЕБРР, оценивая влияние российско-украинского кризиса на страны региона Восточной Европы и Кавказа, отмечает, что экономика Азербайджана может выиграть от повышения цен на нефть и перехода европейских стран к альтернативным поставщикам нефти и газа, что приведет к ускорению роста ВВП в 2022 году.

"Экономические последствия возможных постконфликтных сценариев в настоящее время трудно оценить за пределами краткосрочной перспективы. но может быть серьезным для стран этого региона. Даже если конфликт стихнет, сохраняющийся риск новой крупной эскалации, вероятно, продолжит оказывать разрушительное воздействие на инвестиционный климат и условия финансирования", - считают аналитики ЕБРР.

По их мнению, в странах региона вероятны перебои в торговле, а высокие цены на энергоносители и зерно будут поддерживать инфляцию на повышенном уровне: "Армения и Грузия также имеют высокие доли экспорта в Россию (25-30%), на что, вероятно, повлияет ожидаемый спад российской экономики, находящейся под санкциями. Грузия может дополнительно пострадать от замедление роста туризма из России и Украины, сильно повлиявшее на и без того изрядно пострадавшую индустрию гостеприимства. Армения также может пострадать от сокращения денежных переводов из России. В какой-то степени это может компенсировать увеличение числа прибывающих россиян, ищущих убежища в Армении и Грузии.

Хрупкая экономика Молдовы и ограниченный институциональный потенциал говорят о том, что она изо всех сил пытается справиться с наплывом украинских беженцев. Вполне вероятно, что это серьезно нарушит программу реформ нового правительства этой страны".