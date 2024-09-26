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ЕБРР ждет роста ВВП развивающихся рынков на 2,8% в 2024 году

ЕБРР ждет роста ВВП развивающихся рынков на 2,8% в 2024 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки в 2024 году на 2,8%, в 2025 году - на 3,5%.
Финансы
26 сентября 2024 г. 10:21
ЕБРР ждет роста ВВП развивающихся рынков на 2,8% в 2024 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки в 2024 году на 2,8%, в 2025 году - на 3,5%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете банка.

Пересмотр в сторону ухудшения "отражает более слабые перспективы развитых государств Европы, стагнацию добычи полезных ископаемых в Казахстане и Узбекистане, продолжающийся конфликт в секторе Газа и сильные засухи в Марокко и Тунисе".

Для сравнения, экономика этих государств в 2022 году выросла на 3,4%, в 2023 году - на 2,6%.

В ЕБРР полагают, что дезинфляционный процесс в целом проходит так, как ожидалось. Средний уровень инфляции в развивающихся странах снизился с 17,5% на пике в октябре 2022 года до 5,8% в июле 2024 года. Тем не менее, она остается примерно на 1,6 процентного пункта выше допандемийного уровня.

В нем отмечается также, что "по мере снижения инфляции реальная заработная плата возобновила повышение после нескольких кварталов спада, что способствовало росту потребления домохозяйств".

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