Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    ЕБРР в сентябре увеличил операционные активы по проектам в Азербайджане

    Финансы
    • 21 октября, 2025
    • 08:51
    ЕБРР в сентябре увеличил операционные активы по проектам в Азербайджане

    По состоянию на 30 сентября 2025 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 948 млн евро.

    Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 37% портфеля приходится на частный сектор.

    При этом в настоящее время активными являются 35 проектов.

    По сравнению с показателем на 31 августа 2025 года, объем портфеля сократился на 0,63%, или на 6 млн евро.

    Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 89% (842 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 6% (56 млн евро) приходится на финансовые институты, еще 5% (49 млн евро) - на корпоративный сектор.

    В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан 3,661 млрд евро на реализацию 200 проектов.

    Объем операционных активов банка в стране на 30 сентября 2025 года составил 703 млн евро, увеличившись на 0,86% (6 млн евро) по сравнению с показателем на 31 августа текущего года.

    Отметим, что в 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на общую сумму 199 млн евро на финансирование восьми проектов в Азербайджане, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.

    Азербайджан текущий портфель проекты ЕБРР
    EBRD increases its operating assets for projects in Azerbaijan in September

    Последние новости

    09:09

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2025)

    Финансы
    08:56

    СМИ: Трамп рассматривает возможность смягчения приговора рэперу Diddy

    Другие страны
    08:51

    ЕБРР в сентябре увеличил операционные активы по проектам в Азербайджане

    Финансы
    08:42

    Фабрицио Романо сообщил имя нового тренера "Ноттингем Форест" после увольнения Постекоглу

    Футбол
    08:22

    CNN: Встреча глав МИД России и США отложена

    Другие страны
    08:15

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:56

    Генсек ООН посетит Вьетнам 24-25 октября

    Другие страны
    07:43

    Байден завершил курс терапии по лечению рака

    Другие страны
    07:12

    Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

    Другие страны
    Лента новостей