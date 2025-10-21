ЕБРР в сентябре увеличил операционные активы по проектам в Азербайджане

По состоянию на 30 сентября 2025 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 948 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 37% портфеля приходится на частный сектор.

При этом в настоящее время активными являются 35 проектов.

По сравнению с показателем на 31 августа 2025 года, объем портфеля сократился на 0,63%, или на 6 млн евро.

Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 89% (842 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 6% (56 млн евро) приходится на финансовые институты, еще 5% (49 млн евро) - на корпоративный сектор.

В целом ЕБРР инвестировал в Азербайджан 3,661 млрд евро на реализацию 200 проектов.

Объем операционных активов банка в стране на 30 сентября 2025 года составил 703 млн евро, увеличившись на 0,86% (6 млн евро) по сравнению с показателем на 31 августа текущего года.

Отметим, что в 2024 году ЕБРР предоставил кредиты на общую сумму 199 млн евро на финансирование восьми проектов в Азербайджане, что на 27,56% (43 млн евро) больше по сравнению с годом ранее.