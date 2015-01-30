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    ЕБРР проведет в Грузии бизнес-форум

    В середине мая в Тбилиси также пройдет ежегодное собрание банка

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ 14-15 мая этого года в Тбилиси (Грузия) состоится 24-ое ежегодное собрание и бизнес-форум Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

    Как сообщает Report, на мероприятии примут участие президент ЕБРР Сир Сума Чакрабарти (Sir Suma Chakrabarti) и официальные представители государственных ведомств стран-членов ЕБРР.

    Напомним, что договоренность о проведении форума была достигнута в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента ЕБРР Сир Сума Чакрабарти в прошлом году на форуме в Давосе. 

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