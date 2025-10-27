Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    ЕБРР планирует выделить порядка 90 млн евро на модернизацию водной инфраструктуры Шеки

    Финансы
    • 27 октября, 2025
    • 09:40
    ЕБРР планирует выделить порядка 90 млн евро на модернизацию водной инфраструктуры Шеки

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает возможность предоставления кредита в размере 89 млн евро Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) для строительства сетей водоснабжения, канализации и ливневой канализации, а также биологических очистных сооружений на станции очистки сточных вод в городе Шеки и прилегающих селах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЕБРР.

    Проект направлен на создание современной и устойчивой инфраструктуры, обеспечивающей надежное водоснабжение и водоотведение, а также на расширение ливневых систем для защиты от наводнений в Шеки и соседних населенных пунктах - Охуд, Киш и Гохмуг.

    "Ожидается, что проект окажет значительное положительное воздействие на окружающую среду за счет снижения загрязнения и выбросов от неочищенных сточных вод, улучшения качества поверхностных вод и повышения устойчивости к климатическим рискам", - отмечается в сообщении банка.

    Реализация проекта станет важным шагом в продвижении "зеленого перехода", поскольку позволит сократить потери воды, повысить энергоэффективность и обеспечить надлежащую очистку сточных вод.

    Кроме того, инициатива включает компонент "инклюзивного перехода" - разработку программы обучения и повышения квалификации для специалистов водного сектора.

    Общая стоимость проекта оценивается в 93 млн евро, из которых до 4 млн евро планируется привлечь в виде инвестиционного гранта. Рассмотрение вопроса об утверждении кредита на Совете директоров ЕБРР запланировано на 11 февраля 2026 года.

    По состоянию на 30 сентября 2025 года текущий кредитный портфель ЕБРР в Азербайджане оценивается в 948 млн евро. Из них 89% (842 млн евро) направлены на развитие устойчивой инфраструктуры, 6% (56 млн евро) - на финансовые институты, и 5% (49 млн евро) - на корпоративный сектор.

    Азербайджан ЕБРР Шеки ADSEA
    EBRD plans to allocate around €90M to modernize Shaki's water infrastructure in Azerbaijan

    Последние новости

    10:24

    Лула да Силва: Соглашение между Бразилией и США будет достигнуто быстрее, чем кто-либо ожидает

    Другие страны
    09:58

    В США обязали Firearms выплатить Украине 20 млн евро за сорванный контракт

    Другие страны
    09:52

    Сборная Азербайджана проведет второй матч в отборочном этапе ЧЕ

    Футбол
    09:51

    Цены на нефть подорожали на фоне позитивных торговых переговоров США-КНР

    Энергетика
    09:46
    Видео

    В Кешле вспыхнул пожар на складе стройматериалов

    Происшествия
    09:40

    В ожидании экономических данных из Германии курс евро к доллару снизился

    Финансы
    09:40

    ЕБРР планирует выделить порядка 90 млн евро на модернизацию водной инфраструктуры Шеки

    Финансы
    09:38

    В поселке Сарай автомобиль сбил насмерть 12-летнюю девочку

    Происшествия
    09:30

    Женская сборная Азербайджана по футболу проведет очередной товарищеский матч

    Футбол
    Лента новостей