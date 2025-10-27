ЕБРР планирует выделить порядка 90 млн евро на модернизацию водной инфраструктуры Шеки

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) изучает возможность предоставления кредита в размере 89 млн евро Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) для строительства сетей водоснабжения, канализации и ливневой канализации, а также биологических очистных сооружений на станции очистки сточных вод в городе Шеки и прилегающих селах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЕБРР.

Проект направлен на создание современной и устойчивой инфраструктуры, обеспечивающей надежное водоснабжение и водоотведение, а также на расширение ливневых систем для защиты от наводнений в Шеки и соседних населенных пунктах - Охуд, Киш и Гохмуг.

"Ожидается, что проект окажет значительное положительное воздействие на окружающую среду за счет снижения загрязнения и выбросов от неочищенных сточных вод, улучшения качества поверхностных вод и повышения устойчивости к климатическим рискам", - отмечается в сообщении банка.

Реализация проекта станет важным шагом в продвижении "зеленого перехода", поскольку позволит сократить потери воды, повысить энергоэффективность и обеспечить надлежащую очистку сточных вод.

Кроме того, инициатива включает компонент "инклюзивного перехода" - разработку программы обучения и повышения квалификации для специалистов водного сектора.

Общая стоимость проекта оценивается в 93 млн евро, из которых до 4 млн евро планируется привлечь в виде инвестиционного гранта. Рассмотрение вопроса об утверждении кредита на Совете директоров ЕБРР запланировано на 11 февраля 2026 года.

По состоянию на 30 сентября 2025 года текущий кредитный портфель ЕБРР в Азербайджане оценивается в 948 млн евро. Из них 89% (842 млн евро) направлены на развитие устойчивой инфраструктуры, 6% (56 млн евро) - на финансовые институты, и 5% (49 млн евро) - на корпоративный сектор.