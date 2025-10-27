EBRD Şəkinin su infrastrukturunun modernləşdirilməsi üçün təxminən 90 milyon avro ayırmağı planlaşdırır
- 27 oktyabr, 2025
- 10:28
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) Şəki şəhərində və ətraf kəndlərdə su təchizatı, kanalizasiya və yağış sularının axıdılması şəbəkələrinin, həmçinin çirkab suların təmizlənməsi stansiyasında bioloji təmizləyici qurğuların tikintisi üçün Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinə (ADSEA) 89 milyon avro məbləğində kredit verilməsi imkanını araşdırır.
Bu barədə "Report" EBRD-yə istinadən xəbər verir.
Layihə Şəki və qonşu yaşayış məntəqələrində - Oxud, Kiş və Qoxmuqda etibarlı su təchizatı və tullantı su şəbəkəsini təmin edən müasir və davamlı infrastrukturun yaradılmasına, həmçinin daşqınlardan müdafiə üçün yağış suları sistemlərinin genişləndirilməsinə yönəlib.
"Layihənin təmizlənməmiş çirkab sularından yaranan çirklənməni və emissiyaları azaltmaq, səth sularının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və iqlim risklərinə qarşı dayanıqlığı artırmaqla ətraf mühitə əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərəcəyi gözlənilir", - bankın məlumatında qeyd olunur.
Bu layihənin həyata keçirilməsi "yaşıl keçid"in təşviqində mühüm addım olacaq, çünki su itkisini azaltmağa, enerji səmərəliliyini artırmağa və çirkab sularının lazımi şəkildə təmizlənməsini təmin etməyə imkan verəcək.
Bundan əlavə, təşəbbüs "inklüziv keçid" komponenti - su sektorunun mütəxəssisləri üçün təlim və ixtisasartırma proqramının hazırlanmasını əhatə edir.
Məlumat yenilənir