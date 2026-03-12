ЕАБР допускает возможное снижение инвестиций стран Залива в Евразийский регион

Евразийский банк развития (ЕАБР) не исключает вероятности определенного сокращения инвестиционных потоков из стран Персидского залива в Евразийский регион на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Центра интеграционных исследований ЕАБР Александр Забоев на презентации доклада "Инвестиционная динамика Евразийского региона: итоги и тренды".

Он подчеркнул, что на данном этапе происходящее в Иране не оказало какого-либо воздействия на инвестиционную активность в Евразийском регионе.

"Те процессы, которые разворачиваются в настоящий момент, вероятно, окажут влияние, но лишь в будущем. Проекты, находящиеся сейчас в стадии реализации, продолжают осуществляться, и, соответственно, на текущую инвестиционную динамику это никак не отразилось", - отметил А. Забоев.

Глава центра указал, что ситуация во многом определяется дальнейшим развитием событий как в мировом, так и в региональном масштабе, а также объемом ресурсов, которые потребуются для восстановления инфраструктуры. "Это способно в определенной степени уменьшить в среднесрочной перспективе приток прямых иностранных инвестиций из государств Залива в наш регион. Возможно, речь идет о некотором сокращении. Тем не менее на данный момент мы не в состоянии дать однозначный ответ на этот вопрос, поскольку события продолжают развиваться. Когда все завершится, тогда появится возможность провести соответствующие оценки", - добавил А. Забоев.