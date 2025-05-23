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Джордж Дик: Израиль и Азербайджан за последние годы расширили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Джордж Дик: Израиль и Азербайджан за последние годы расширили сотрудничество в борьбе с терроризмом 11:31 Благодарю Азербайджан за партнерство в борьбе с терроризмом, а также за соболезнования в связи с убийством вчера в Вашингтоне двух израильских дипломатов.
Финансы
23 мая 2025 г. 11:50
Джордж Дик: Израиль и Азербайджан за последние годы расширили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Благодарю Азербайджан за партнерство в борьбе с терроризмом, а также за соболезнования в связи с убийством вчера в Вашингтоне двух израильских дипломатов.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик на международной конференции "Роль, обязанности и ответственность надзорных органов в борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма", посвященной "Году Конституции и суверенитета".

"К сожалению, вновь появилась угроза терроризма. Вчера на улице в Вашингтоне были убиты два израильских дипломата. Я еще раз выражаю соболезнования их семьям, нашему посольству в Вашингтоне и нашему дипломатическому корпусу. Благодарю Азербайджан за партнерство в борьбе с терроризмом здесь и в других местах, а также за соболезнования в связи с убийством вчера двух израильских дипломатов", - сказал дипломат.

Посол, который также обратил внимание на использование террористами современных технологий, добавил, что терроризм становится все более изощренным: "Искусственный интеллект и современные технологии, хотя и обещают возможности, представляют собой серьезную угрозу, когда попадают в руки террористов".

Джордж Дик, говоря о сотрудничестве между Израилем и Азербайджаном, отметил, что в последние годы двусторонние отношения, особенно в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, углубились и расширились.

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Версия на английском языке George Deek: "I thank Azerbaijan for its partnership in the fight against terrorism"
Версия на азербайджанском языке Corc Dik: "Terrorla mübarizədə tərəfdaşlığına görə Azərbaycana təşəkkür edirəm"

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