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    Две страховые компании получили разрешение на осуществление деятельности по обязательному страхованию

    Parabank станет небанковской кредитной организацией

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Решением Совета директоров (СД) Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР), ОАО Gunay İnsurance и ОАО Gala İnsurance получили разрешение на деятельность по некоторым видам обязательного страхования.

    Об этом сообщили Report в Палате.

    По информации, Gunay İnsurance получила разрешение на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, недвижимого имущества и гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества. Gala İnsurance сможет осуществлять деятельность по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий.

    Помимо этого, состоялось обсуждение вопроса трансформации ОАО Parabank, лицензия которого была аннулирована, в небанковскую кредитную организацию и достигнута договоренность в связи с этим. 

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