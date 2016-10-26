Две страховые компании получили разрешение на осуществление деятельности по обязательному страхованию

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Решением Совета директоров (СД) Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР), ОАО Gunay İnsurance и ОАО Gala İnsurance получили разрешение на деятельность по некоторым видам обязательного страхования.

Об этом сообщили Report в Палате.

По информации, Gunay İnsurance получила разрешение на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, недвижимого имущества и гражданской ответственности в связи с эксплуатацией недвижимого имущества. Gala İnsurance сможет осуществлять деятельность по обязательному индивидуальному страхованию пассажиров от аварий.

Помимо этого, состоялось обсуждение вопроса трансформации ОАО Parabank, лицензия которого была аннулирована, в небанковскую кредитную организацию и достигнута договоренность в связи с этим.