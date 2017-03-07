Два крупнейших европейских банка могут выделить 3,5 млрд евро на проект TAP

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Вслед за Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) к проекту Трансадриатического газопровода (ТАР) проявил интерес Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Как сообщает Report, об этом сказала директор департамента ЕИБ по Центральной и Юго-Восточной Европе Флавиа Паланца в ходе встречи с гендиректором ЗАО "Южный газовый коридор".

Ф.Паланца сообщила, что ЕИБ планирует финансировать проекты TAP и Трансанатолийского трубопровода (TANAP): “Мы считаем эти проекты значимыми и верим, что окончательное решение создаст условия для финансирования".

Представитель ЕИБ не раскрыла конкретную сумму, однако, предположила, что это будет цифра примерно в 2 млрд евро.

Отметим, что в середине 2016 года директор ЕБРР по энергетике Рикардо Пулити заявил, что банк старается увеличить объем средств, выделяемых для этого проекта. По информации, эта цифра составит 1,5 млрд евро, из них 1 млрд покроют финансовые институты, остальную часть будет финансировать ЕБРР.