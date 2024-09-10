Должностные лица ОАО Kredit Evi и Prior Leasing привлечены к административной ответственности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ОАО Prior Leasing, занимающееся лизинговой деятельностью, и ОАО Kredit Evi, занимающееся ломбардной деятельностью, а также их должностных лиц.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ОАО Prior Leasing, занимающееся лизинговой деятельностью, и ОАО Kredit Evi, занимающееся ломбардной деятельностью, а также их должностных лиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В рамках проведенной регулятором проверки в связи с нарушением требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма, решением Наримановского районного суда города Баку на основании статей 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных правонарушениях Prior Leasing и Kredit Evi были оштрафованы на 50 тыс. манатов каждый, а их должностные лица - на 10 тыс. манатов каждый.