Доля доллара в инвестиционном портфеле ГНФАР достигла почти 68%

Стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по состоянию на 1 октября составила $70 млрд 160,3 млн, что на $8 млрд 969,5 млн или 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

В настоящее время 67,8% инвестиций ГНФАР (47 млрд 589 млн) в долларах США. Это на 0,8 процентных пункта больше, чем год назад.

Доля евро в инвестиционном портфеле снизилась с 20,3% до 20% (11 млрд 987,8 млн).

За отчетный период доля британского фунта стерлингов в инвестиционном портфеле уменьшилась на 0,2 процентных пункта - до 4,9% (2 млрд 554,7 млн).

В январе-сентябре этого года доля китайского юаня в инвестпортфеле Фонда снизилась на 0,3 процентных пункта - до 2,3% (11 млрд 379,6 млн).

Доля японской иены осталась неизменной - на уровне 1,4% (140 млн 351,9 тыс.).

Доля других иностранных валют в инвестиционном портфеле ГНФАР осталась неизменной и составила 3,6% (эквивалент $2 млрд 533,9 млн).