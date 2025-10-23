Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 11:39
    Доля доллара в инвестиционном портфеле ГНФАР достигла почти 68%

    Стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по состоянию на 1 октября составила $70 млрд 160,3 млн, что на $8 млрд 969,5 млн или 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд.

    В настоящее время 67,8% инвестиций ГНФАР (47 млрд 589 млн) в долларах США. Это на 0,8 процентных пункта больше, чем год назад.

    Доля евро в инвестиционном портфеле снизилась с 20,3% до 20% (11 млрд 987,8 млн).

    За отчетный период доля британского фунта стерлингов в инвестиционном портфеле уменьшилась на 0,2 процентных пункта - до 4,9% (2 млрд 554,7 млн).

    В январе-сентябре этого года доля китайского юаня в инвестпортфеле Фонда снизилась на 0,3 процентных пункта - до 2,3% (11 млрд 379,6 млн).

    Доля японской иены осталась неизменной - на уровне 1,4% (140 млн 351,9 тыс.).

    Доля других иностранных валют в инвестиционном портфеле ГНФАР осталась неизменной и составила 3,6% (эквивалент $2 млрд 533,9 млн).

