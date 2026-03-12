Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Доля цифрового банкинга в Азербайджане превысила 94% от всех переводов в 2025г

    Финансы
    • 12 марта, 2026
    • 17:45
    Доля цифрового банкинга в Азербайджане превысила 94% от всех переводов в 2025г

    Число переводов с текущих счетов банковских клиентов в Азербайджане, осуществленных через бумажные носители и цифровой банкинг, в 2025 году составило 59,7 млн операций, а их общий объем - 889,3 млрд манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, 94,4% осуществленных переводов по количеству и 82,5% по сумме были реализованы именно посредством цифрового банкинга.

    Сумма клиентских переводов, осуществленных посредством услуг интернет-банкинга, в 2025 году увеличилась на 12,4% по сравнению с предыдущим годом, до 308,9 млрд манатов. Сумма клиентских переводов, осуществленных посредством услуг мобильного банкинга, выросла на 14,3% и составила 73 млрд манатов.

    Центральный банк Азербайджана Денежные переводы
    Azərbaycanda rәqәmsal bankçılığın xüsusi çəkisi açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:34

    Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в Иране

    В регионе
    18:32

    Зеленский: Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачи

    Другие страны
    18:27

    ЦБА: Стоимость транзакций путем СМП повысилась на 90,1%

    Финансы
    18:25

    Крис Райт: Резервы США сейчас составляют порядка 415 млн баррелей

    Другие страны
    18:24

    В Азербайджане число виртуальных карт увеличилось на 24,6%

    Финансы
    18:22

    Бинали Йылдырым: Участие ООН в разрешении конфликтов было неэффективным

    Внешняя политика
    18:16

    Гебрейесус заявил о необходимости реформы ООН

    Внешняя политика
    18:15

    Срджан Керим: Структуры ООН должны работать согласованно для повышения эффективности

    Внешняя политика
    18:03

    Румыния и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов

    Другие страны
    Лента новостей