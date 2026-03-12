Доля цифрового банкинга в Азербайджане превысила 94% от всех переводов в 2025г

Число переводов с текущих счетов банковских клиентов в Азербайджане, осуществленных через бумажные носители и цифровой банкинг, в 2025 году составило 59,7 млн операций, а их общий объем - 889,3 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, 94,4% осуществленных переводов по количеству и 82,5% по сумме были реализованы именно посредством цифрового банкинга.

Сумма клиентских переводов, осуществленных посредством услуг интернет-банкинга, в 2025 году увеличилась на 12,4% по сравнению с предыдущим годом, до 308,9 млрд манатов. Сумма клиентских переводов, осуществленных посредством услуг мобильного банкинга, выросла на 14,3% и составила 73 млрд манатов.