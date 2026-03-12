İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycanda rәqәmsal bankçılığın xüsusi çəkisi açıqlanıb

    Maliyyə
    • 12 mart, 2026
    • 17:10
    Azərbaycanda rәqәmsal bankçılığın xüsusi çəkisi açıqlanıb

    2025-ci ildə Azərbaycanda bank müştәrilәrinin cari hesablarından kağız daşıyıcılar və rəqəmsal bankçılıq vasitəsilə aparılan köçürmәlәrin sayı 59,7 milyon әdәd, məbləği isә 889,3 milyard manat tәşkil edib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, aparılan köçürmәlәrin say üzrә 94,4 %-i, məbləğ üzrә isә 82,5 %-i mәhz rәqәmsal bankçılıq vasitәsilә reallaşdırılıb.

    Ötən il internet bankçılıq xidmәtlәri vasitәsilә aparılan müştәri köçürmәlәrinin məbləği əvvəlki ilə nisbətən 12,4 % artaraq 308,9 milyard manat, mobil bankçılıq xidmәtlәri vasitәsilә aparılan müştәri köçürmәlәrinin məbləği isə 14,3 % artaraq 73 milyard manat olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Rəqəmsal bankçılığın payı

